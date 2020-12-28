В маркетах Баку не все купюры принимают…

В советское время выбор в магазинах был далек от сегодняшнего разнообразия, и обслуживание было не на высоком уровне: граждане часто жаловались на обвес и обсчет со стороны продавцов.

Сегодня магазины заменили различные мини, супер и гипермаркеты. Но граждане все еще продолжают жаловаться. В редакцию # обратился читатель с несколько необычной жалобой. Причина возмущения была в том, что в маркетах отказываются принимать от граждан испорченные денежные купюры. В данном случае, речь не идет о рваных купюрах, а о банкноте, которую, если и можно назвать потрёпанной, то совсем чуть-чуть. И самое главное, серийный номер банкноты тоже был целиком виден.

По словам читателя, он обратился к администратору супермаркета, после отказа кассирши брать эту купюру. Ответ был краток: нам не разрешают. Оказывается, руководство маркета удерживает из зарплаты кассирши часть денег в случае приема мятых и потрёпанных купюр.

Мы решили выяснить, насколько обоснован отказ работников маркетов.

Как заявил # глава пресс- службы Центрального банка Азербайджана Намик Алиев, испорченные денежные купюры можно поменять в одном из отделений их ведомства.

«Но это будет зависеть от степени испорченности купюры», — сказал глава пресс- службы.

«Во всем мире маркеты сами меняют в банках испорченные денежные купюры и сдают в соответствующую структуру. Это не дело граждан» — сказал нам экономист Натик Джафарли.

Самое смешное, что нашему читателю данную купюру дали как сдачу в одном из маркетов. А значит…