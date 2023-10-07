Азербайджанские дзюдоисты принимают участие в тренировочных сборах в Олимпийском учебном лагере по дзюдо, которые проходят со 2 по 8 октября в городе Саморин в Словакии.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Федерации дзюдо Азербайджана, в учебно-тренировочных сборах, организованных Европейским союзом по дзюдо, участвуют свыше 200 спортсменов из 20 стран.

В них также принимают участие 16 членов национальной команды Азербайджана по дзюдо, в составе которой – взрослые спортсмены. Азербайджанскими дзюдоистами руководят старший тренер Ричард Траутман и старший тренер Эльчин Исмайлов.

В рамках учебно-тренировочных сборов спортсмены пройдут подготовку к чемпионату Европы по дзюдо, который состоится 3-5 ноября во французском городе Монпелье.