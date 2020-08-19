В Мали закрыли внешние границы и ввели комендантский час

Образованный мятежниками в Мали так называемый национальный комитет спасения народа распорядился в среду закрыть все внешние границы страны и ввел комендантский час в темное время суток. Об этом заявил по национальному телевидению от имени комитета заместитель начальника штаба ВВС Мали полковник Исмаэль Ваге.

«С 19 августа текущего года все воздушные и наземные границы закрыты до дальнейшего уведомления, — цитирует его британская медиагруппа Би-би-си. — Комендантский час действует с 21:00 до 05:00 до дальнейшего уведомления».

Исмаэль Ваге также пригласил все оппозиционные группы Мали, призывавшие к реформам, вступить в переговорный процесс, который должен привести к новым выборам.