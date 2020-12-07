В Люксембурге заявили, что Лондон покинет Европу, если переговоры по Brexit провалятся

Великобритания покинет не только Евросоюз, но и всю Европу, если переговоры о новых отношениях после выхода королевства из состава сообщества будут провалены. Об этом заявил в понедельник глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн по прибытии на заседание Совета ЕС в Брюсселе.

«Премьер-министр Борис Джонсон сказал, что Великобритания покинет ЕС, но не Европу. Если по вине Великобритании переговоры сейчас будут провалены, то Великобритания де-факто покинет Европу», — сказал он.

По словам Ассельборна, ЕС предлагает Лондону честное и амбициозное соглашение. «Наше предложение — честное и амбициозное. Я надеюсь, что он (Борис Джонсон — прим. ТАСС) выполнит свое обещание (покинуть ЕС, но не Европу)», — добавил он.