В Люксембурге заявили, что Лондон покинет Европу, если переговоры по Brexit провалятся

Великобритания покинет не только Евросоюз, но и всю Европу, если переговоры о новых отношениях после выхода королевства из состава сообщества будут провалены. Об этом заявил в понедельник глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн по прибытии на заседание Совета ЕС в Брюсселе.

«Премьер-министр Борис Джонсон сказал, что Великобритания покинет ЕС, но не Европу. Если по вине Великобритании переговоры сейчас будут провалены, то Великобритания де-факто покинет Европу», — сказал он.

По словам Ассельборна, ЕС предлагает Лондону честное и амбициозное соглашение. «Наше предложение — честное и амбициозное. Я надеюсь, что он (Борис Джонсон — прим. ТАСС) выполнит свое обещание (покинуть ЕС, но не Европу)», — добавил он.

| 2020-12-07T15:19:59+04:00 7 декабря 2020, 17:29|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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