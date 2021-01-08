В Лондоне ввели режим повышенной опасности из-за COVID-19

Мэр Лондона Садик Хан объявил о введении режима повышенной опасности в городе в связи с быстрым распространением коронавируса COVID-19.

По данным BBC, мэр констатировал, что темпы распространения инфекции в столице вышли из-под контроля, и создавшуюся ситуацию следует считать «чрезвычайным происшествием».

Хан подчеркнул, что лондонские больницы сталкиваются со все большим наплывом пациентов и с трудом справляются с возросшей нагрузкой.

Ежедневно в Лондоне выявляют, в среднем, около 13 тыс. случаев заражения коронавирусом.

В настоящее время в столичных больницах проходят лечение более 7 тыс. человек с COVID-19. Мэр предупредил, что это намного больше, чем во время предыдущей волны пандемии.

Британские эксперты отмечают, что ситуация в Лондоне ухудшилась во многом из-за распространения «британского» штамма коронавируса, который легче передается от человека к человеку, нежели «классический» COVID-19. (interfax.ru)