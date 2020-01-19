В Ливии закрыты крупнейшее нефтяное месторождение Эш-Шарара и соседнее Эль-Филь

Крупнейшее нефтяное месторождение Ливии Эш-Шарара закрыто в воскресенье по требованию работающих там представителей ливийских племен. Об этом сообщил информационный портал Al Wasat со ссылкой на технических специалистов.

«После того, как был перекрыт трубопровод, связывающий месторождение с нефтеперерабатывающим заводом в Эз-Завии (крупнейший в стране), все скважины Эш-Шарары законсервированы», — передает издание. Одновременно с Эш-Шарарой было закрыто расположенное недалеко от него месторождение Эль-Филь. Ежедневная добыча на месторождениях составляет порядка 400 тыс. баррелей.

Это произошло на фоне прозвучавших в Берлине требований главы Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа о немедленном возобновлении экспорта нефти. Как сообщил в воскресенье телеканал Al Jazeera, Сарадж «потребовал открыть клапаны для откачки нефти в их [властей в Триполи] пользу».

С прекращением функционирования расположенных в 800 км к юго-западу от Триполи двух месторождений вся нефтяная промышленность Ливии фактически остановилась. В субботу Национальная нефтяная корпорация (NOC) Ливии объявила о ситуации форс-мажора после прекращения отгрузки нефти с терминалов «нефтяного полумесяца» (побережья залива Сирт). Расположенные там экспортные порты Рас-Лануф, Эс-Сидр, Брега, Эль-Харига и Зувейтина были закрыты в знак протеста. По данным корпорации, это приведет к потере в добыче нефти в размере 800 тыс. баррелей в сутки и ежедневному ущербу порядка $55 млн.

Как пояснили в корпорации, месторождения, откуда в порты «нефтяного полумесяца» поступает нефть для дальнейшего экспорта, пока функционируют, но добыча сократилась, и по мере заполнена резервуаров скважины будут законсервированы. В том районе расположено в общей сложности около 50 месторождений.(ТАСС)