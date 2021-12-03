Сыну свергнутого лидера Ливии Муаммара Каддафи Сейфульисламу разрешили участвовать в президентских выборах 24 декабря.

Согласно сообщению телеканала Panaroma, Аппеляционный суд города Себха отменил решение ливийской избирательной комиссии, отказавшей сыну Каддафи в участии в выборах.

Сейфульислам Каддафи 14 ноября посетил представительство ЦИК в Себхе, официально объявив о выдвижении на пост главы государства. Спустя день ливийская избирательная комиссия аннулировала его кандидатуру.

Попытка сторонников Халифы Хафтара не допустить обращение сына Каддафи в апелляционный суд оказалась безуспешной.

Прокуратура Ливии ранее выдала ордер на арест Сейфульислама Каддафи.