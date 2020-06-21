В Ливии угрозы ас-Сиси признали равносильными объявлению войны

Признанное ООН Правительство национального согласия (ПНС) Ливии назвало угрозы президента Египта Абдельфаттаха Ас-Сиси осуществить военное вторжение в страну равносильными объявлению войны и вмешательством во внутренние дела государства, сообщает агенство Анадолу.

Комментируя высказывания Ас-Сиси относительсно военных соглашений, заключенных официальным Триполи, в ПНС отметили, что «Правительство нацсогласия является единственным легитимным представителем ливийского государства, обладающим правом самостоятельно определять форму и вид соглашений и союзов».

В пресс-релизе подчеркивается, что правительсво Ливии неизменно призывало к политическому урегулированию ливийского конфликта. В ПНС напомнили также, ряд стран проигнорировал нарушения прав человека и преступления, совершаемые главарем незаконных вооруженных формирований с востока страны Халифой Хафтаром и его пособниками в ходе предпринятого ими наступления на столицу Ливии, Триполи.

Отмечается, что вслед за поражением Хафтара упомянутые страны начали озвучивать заявления о необходимости «политического урегулирования и диалога», а теперь угрожают Ливии военным вторжением.

«Вся Ливия представляет собой красную линию, а красные линии очерчиваются кровью погибших»,-заявили в ПНС.

«Где были эти страны в 2016 году, когда ливийская провинция Сирт была освобождена от террористической организации ДЕАШ ценой сотен жизней?», — говорится в коммюнике.

Правительство Ливии призвало международное сообщество проявить ответственность перед лицом сложившейся напряженной ситуации. Подчеркнуто, что Триполи с удовлетворением воспримет основанные на беспристрастном подходе международные посреднические усилия, направленные на объединение ливийцев.

Ранее президент Египта Абдельфаттах Ас-Сиси пригрозил военной интервенцией в Ливию.

«Сирт и Джуфра — черта за которую не дозволено переступать. Никто кроме самих ливийцев не вправе защищать Ливию. Мы готовы помочь и поддержать их в этом. Армия должна быть готова к операциям за рубежом», — сказал Ас-Сиси.

Базирующиеся на востоке Ливии незаконные вооруженные формирования Халифы Хафтара пользуются поддержкой не только Египта, но и Саудовской Аравии, России, ОАЭ и Франции.