Действующий глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси одержал победу на прошедших 10-12 декабря всеобщих выборах и снова будет президентом страны в ближайшие шесть лет. Официальные итоги президентских выборов представила в Каире египетская Национальная избирательная комиссия.

В ходе всеобщего голосования за пределами Египта и на территории страны за ас-Сиси проголосовало 89,6% избирателей, принимавших участие в плебисците, сообщил глава национального избиркома Хазем Бадави, пресс-конференцию которого в прямом эфире транслирует телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария». За действующего президента отдал свой голос 39 702 451 египтянин.

Во всеобщих президентских выборах, по данным избиркома, приняли участие почти 70% из более 67 млн. избирателей, имевших право голоса. «Явка на прошедших выборах главы государства была наивысшей за всю историю страны и составила 66,8% избирателей», — отметил Бадави. В общей сложности за пределами Египта и на территории страны в выборах приняли участие 44 077 668 избирателей.

Глава Национального избиркома также сообщил, что за остальных трех кандидатов в президенты было отдано от 1,9% до 4,5% голосов египтян, принявших участие в