Объем нефтедобычи в Ливии увеличился до 1,2 млн баррелей в сутки.

Как передает Al Arabiya, об этом сообщила Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) страны.

«Общий объем добычи нефти в Ливии вырос до 1,2 млн баррелей в сутки с 1,045 млн баррелей в минувшую пятницу», — указали в компании.

11 января NOC объявила об отмене состояния форс-мажора в отношении экспорта нефти с месторождений Эль-Филь, Эль-Вафа и Эль-Хамада, а также крупнейшего Эш-Шарара. За три недели до этого работа на них была приостановлена после того, как нефтяные поля блокировали сотрудники так называемых формирований по охране нефтяных объектов (Petroleum Facilities Guards). Это привело к тому, что страна ежедневно теряла более 300 тыс. из обычно добываемых 1,2 млн баррелей.

Эш-Шарара находится под управлением Akakus Oil Operations — совместного предприятия NOC и группы европейских компаний, в том числе испанской Repsol, австрийской OMV и французской Total. От его работы в плане электроснабжения зависит функционирование НПЗ в Эз-Завии, а также другого, меньшего по размеру месторождения Эль-Филь, которое управляется NOC и итальянской Eni.

Ранее отмечалось, что месторождения были разблокированы после успешных переговоров сотрудников Petroleum Facilities Guards с властями, которые пообещали выполнить их требования.