В Латвии заявили, что задержания русскоязычных журналистов связаны с соблюдением политики санкций ЕС

Задержание Службой государственной безопасности (СГБ) Латвии русскоязычных журналистов связано не с ущемлением свободы слова, а с соблюдением политики санкций ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел республики Эдгарс Ринкевичс на заседании Комиссии Сейма (парламента) по иностранным делам.

«МИД, в соответствии с законом, является институтом, координирующим санкции, но не может быть определяющим санкции. Но я хотел бы сказать одну ясную вещь: те действия, которые осуществляют правоохранительные учреждения в отношении конкретных персонажей, которых вы упомянули, не связаны ни с ущемлением свободы слова, ни с чем-то другим. Они прямо связаны с применением санкций Евросоюза. Латвия ни расширяла, ни интерпретировала эти санкции», — передает слова главы МИД страны ТАСС.

По его словам, в этом вопросе Латвия консультировалась с Еврокомиссией. «ЕК ясно указала те параметры, при которых положено применять санкции», — отметил он. Кроме того, глава внешнеполитического ведомства республики считает, что латвийские силовики правильно поступили в отношении русскоязычных журналистов, сотрудничающих с порталом Baltnews.lv. «Мы видим, что эти люди, это конкретное, так сказать, учреждение связано с находящимся под санкциями ЕС лицом Дмитрием Киселевым, что происходят транзакции, противоречащие санкциям», — подчеркнул Ринкевичс.

«Если санкционная политика нарушается, соответственно законам нашего государства наступает ответственность. О ней в своем формате решают следователи, прокуроры и, конечно, суд. Так что этот нарратив о том, что есть действия против журналистов, я отрицаю», — добавил он.