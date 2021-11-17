Семьдесят девять человек скончались в Латвии за прошедшие сутки от коронавируса COVID-19, это рекордный показатель по суточной смертности за все время пандемии, сообщается на сайте Центра контроля и профилактики заболеваний.

«В Латвии за минувшие сутки выявлен 1501 новый случай COVID, получены сообщения о смерти 79 пациентов с коронавирусом», — говорится в сообщении. Умершие были в возрасте от 30 до 99 лет.

При этом 69 из скончавшихся не были вакцинированы от COVID-19 либо не прошли полный курс вакцинации, десять человек завершили курс вакцинации. С начала пандемии COVID-19 заразились 243 340 человек.