Семьдесят девять человек скончались в Латвии за прошедшие сутки от коронавируса COVID-19, это рекордный показатель по суточной смертности за все время пандемии, сообщается на сайте Центра контроля и профилактики заболеваний.
«В Латвии за минувшие сутки выявлен 1501 новый случай COVID, получены сообщения о смерти 79 пациентов с коронавирусом», — говорится в сообщении. Умершие были в возрасте от 30 до 99 лет.
При этом 69 из скончавшихся не были вакцинированы от COVID-19 либо не прошли полный курс вакцинации, десять человек завершили курс вакцинации. С начала пандемии COVID-19 заразились 243 340 человек.
В республике действует режим чрезвычайной ситуации из-за ситуации с коронавирусом.
Комендантский час, который был введен в Латвии почти на месяц из-за тяжелой ситуации с распространением COVID-19, закончился 15 ноября. Правительство также сняло ряд ограничений для вакцинированных, в частности, они смогут посещать торговые центры, парикмахерские и кафе. Для невакцинированных ограничения сохранятся, они смогут посещать только магазины с продуктами первой необходимости.