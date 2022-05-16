Министр внутренних дел Латвии Мария Голубева уходит в отставку.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил портал Sputnik со ссылкой на ее заявление на пресс-конференции.

На прошлой неделе начальник латвийской полиции Армандс Рукс назвал деятельность полицейских у памятника Освободителям Риги, когда жители несли цветы к памятнику несмотря на то, что к нему запретили доступ, «слишком мягкой и нерешительной» и анонсировал увольнения. Голубева заявляла, что не уйдет с поста, если этого не потребует премьер Кришьянис Кариньш.

Голубева заявила в понедельник, что Кариньш подчинился блоку правого Национального объединения и принял решение о фактическом выражении ей недоверия, «не ознакомившись с аналитическим докладом МВД о службе внутренних дел». Как упоминает портал, на прошлой неделе Национальное объединение потребовало отставки Голубевой в связи с событиями у памятника Освободителям в Риге 9-10 мая.