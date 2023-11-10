Рижский городской суд приговорил бывшего министра внутренних дел Латвии Яниса Адамсонса к 8,5 годам лишения свободы за шпионаж в пользу России. Второй обвиняемый по делу — бывший сотрудник КГБ Геннадий Силонов — получил 7,5 лет, сообщает LSM.

По данным следствия, Адамсонс «незаконно, систематически и целенаправленно» собирал и передавал через Силонова закрытую информацию для Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. В том числе эти сведения касались работы латвийских государственных учреждений, правоохранительных органов, структур госбезопасности и системы государственной обороны.

Всего Адамсонсу вменялись 43 эпизода шпионажа. Сообщалось, что он передавал России информацию о бюджете армии, закупках и восточной границе в течение четырех лет — до 2021 года. Кроме того, Адамсонса обвинили в мошенничестве, поскольку он неправомерно запрашивал и получал от сейма компенсацию транспортных расходов, а также в незаконном хранении огнестрельного оружия.

Адамсонс и Силонов не признали вину. Они намерены обжаловать приговор. Адвокат Адамсонса Михаил Черноусов назвал уголовное дело «сфабрикованным» по политическим мотивам. Сам фигурант утверждал, что «за ним нет никаких грехов», а единственными эпизодами передачи информации были его интервью.

67-летний Адамсонс занимал пост министра внутренних дел Латвии в 1994-95 годах, а затем, до своего ареста в 2021 году, был депутатом парламента в течение шести сроков. Законодатель состоял в комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

В советское время Адамсонс служил в Военно-морском флоте на Сахалине и занимал должность замначальника штаба по разведывательной работе. Там он заработал прозвище «Капитан Акула» за борьбу с контрабандистами и браконьерами. В 1992 году Адамсонс вернулся в Латвию. В разные годы он был заместителем командующего ВМС и командующим Госпогранслужбой. (moscowtimes.ru)