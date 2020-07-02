В лагере морской пехоты США на юге Японии выявили заражение коронавирусом

Один человек заразился новым коронавирусом в лагере корпуса морской пехоты США в южной префектуре Окинава. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на странице в Facebook командования корпуса в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«1 июля тест на заражение новым коронавирусом для положительный результат у человека, имеющего отношения к морской пехоте США, который находится в лагере «Мактьюриус» в префектуре Окинава», — подчеркивается в сообщении. Отмечается, что инфицированный «прибыл на Окинаву 19 июня и в настоящий момент изолирован».

20 июня сообщалось, что несколько человек заразились коронавирусом на авиабазе США Мисава в северной японской префектуре Аомори.(ТАСС)