Кыргызстан и Узбекистан завершили процедуры по уточнению линии прохождения государственной границы. Об этом в четверг в Бишкеке заявил глава кыргызского государства Садыр Жапаров.

«Вчера мы поставили точку в пограничном вопросе с соседним Узбекистаном», — сказал он. При этом он не стал уточнять о подписании какого документа с Ташкентом идет речь.

Президент также коснулся темы произошедших осенью протестов против передачи в рамках урегулирования пограничных споров узбекской стороне Кемпир-Абадского (Андижанского) водохранилища. «В этом вопросе появились группы, которые пытались реализовать свои личные интересы, используя в качестве предлога Кемпир-Абад. Однако их конечная цель не была реализована, потому что люди полностью понимали, как решается проблема. Почти 70 лет Кемпир-Абадом управлял соседний Узбекистан, теперь мы будем делать это совместно», — сказал он.

Как пояснил Жапаров, в соглашении с Узбекистаном предусмотрена норма о необходимости подавать воду в кыргызские села. «Но в настоящее время такой необходимости нет. Если в какой-то момент в будущем возникнет потребность в воде, то мы решим вопрос водоснабжения. Если бы мы не ввели и не решили такую норму, то в последующем может возникнуть конфликт между двумя народами», — пояснил он.

Протяженность кыргызско-узбекской границы составляет более 1 300 км. После развала Советского Союза вдоль ее линии образовалось несколько десятков спорных участков. На протяжении почти 30 лет Бишкек и Ташкент не могли договориться о демаркации и делимитации границы. Сторонам удалось активизировать процесс осенью 2017 года, на начало 2022 года оставалось согласовать последние 230 км, на которых находились примерно 50 спорных участков. Осенью парламенты двух государств ратифицировали соглашения об урегулировании пограничных вопросов.

По словам главы Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана Камчыбека Ташиева, соглашения по оставшимся спорным участкам определяют, что у киргизской стороны остается около 19 тыс. га спорных территорий, у Узбекистана — 4,5 тыс. га, в том числе построенное в 1983 году Кемпир-Абадское (Андижанское) водохранилище. (ТАСС)