Задержан командующий внутренними войсками МВД Кыргызстана Исламбек Кенжекулов, сообщили агентству «Кабар» в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

По данным ведомства, задержание проходило накануне, 20 декабря.

Отмечается, что Кенжекулов был задержан в рамках ранее возбужденного дела по факту хищения денег во внутренних войсках.

Прокурорской проверкой установлено, что предназначенные для закупки продуктов питания и вещевого имущества для нужд личного состава бюджетные средства на общую сумму 33 млн 946 тыс. 866 сомов (свыше 400 тыс. долларов) незаконно перечислены на счета подставных фирм и в последующем присвоены.

По данным фактам Военной прокуратурой республики в отношении должностных лиц внутренних войск КР по статьям 337 (злоупотребление должностным положением), 209 (мошенничество), 210 (присвоение или растрата вверенного имущества в особо крупном размере), 346 (служебный подлог) и 348 (халатность) УК КР возбуждены уголовные дела, которые находятся на стадии расследования.