Связанное с разработкой Кумтора уголовное дело в отношении бывшего президента Кыргызстана Аскара Акаева прекращено. Информацию об этом «Азаттыку» подтвердили в пресс-службе Генпрокуратуры Кыргызстана.

По данным надзорного органа, дело, фигурантом которого был Акаев, прекращено в связи с истечением срока давности.

Аскар Акаев находился у власти в Кыргызстане с 1990 по 2005 год. После народных волнений в марте 2005 года, которые вошли в историю как «тюльпановая революция», Акаев бежал с семьёй в Москву. Позже он подал в отставку. В России он получил политическое убежище.

В 2021 году Аскар Акаев дважды прилетал в Кыргызстан — на допросы в государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана в рамках расследования «дела Кумтора», после чего возвращался в Москву. В ГКНБ тогда сообщили, что Акаеву предъявлено новое обвинение — по эпизодам заключения генерального соглашения с компанией «Камеко» в 1992 году и реструктуризации проекта «Кумтор» в 2003-м. В ГКНБ заявили, что «он полностью признал свою вину в совершении вышеперечисленных преступлений и активно сотрудничает со следствием, а его выезд за пределы страны предварительно согласовывается со следователем, как и его прибытие в Бишкек».

Ранее, в декабре, спецслужба опровергла информацию о прекращении уголовного дела в отношении Аскара Акаева. Сам Акаев ранее заявлял в интервью российской газете «Московский комсомолец», что к нему «нет никаких претензий на родине, все дела закрыты».