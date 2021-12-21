Кыргызский Государственный комитет национальной безопасности опроверг отказ от уголовного преследования первого президента страны Аскара Акаева. Ему, напротив, предъявлено новое обвинение. Об этом сообщает Кыргызская служба Радио Свобода — Радио Азаттык.

О прекращении уголовного преследования Акаева накануне заявил его соратник Бекболот Талгарбеков после того, как первый президент улетел в Москву. Акаев, сбежавший из страны после массовых протестов в 2005 году, в 2021 году впервые вернулся в Бишкек, дважды прилетев туда на допросы из России. Позднее во вторник сам политик заявил в интервью «Московскому комсомольцу», что все дела против него закрыты.

Акаев подозревается в коррупции при выдаче разрешения на разработку крупнейшего в Центральной Азии месторождения золота «Кумтор». В сообщении ГКНБ говорится, что расследование дела продолжается, бывшему президенту предъявлены новые обвинения по этому делу, а он «полностью признал свою вину» и «активно сотрудничает со следствием». Его сторона заявление спецслужбы пока что не комментировала.