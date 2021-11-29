На парламентских выборах в Кыргызстане после подсчета более 97 процентов бюллетеней, по данным на утро понедельника, 29 ноября, лидирует провластная партия «Республика — Ата Журт». Она набирает 16,4% голосов. Далее следуют также проправительственные партии «Ишеним» («Доверие») с 13,2% голосов и «Ынтымак» («Согласие») с 10,7% голосов.

Оппозиционная партия «Альянс» к моменту публикации материала DW, по данным ЦИК Кыргызстана, набирает 8,07%. Другая партия из оппозиции — «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан») во главе с бывшим секретарем Совета безопасности страны Адаханом Мадумаровым — заручилась поддержкой около 6,6% избирателей.

Последней партией, которой на данный момент удается преодолеть пятипроцентный барьер и пройти в парламент, является «Ыйман Нуру» («Луч совети»). За нее свои голоса отдали 5,95% избирателей.