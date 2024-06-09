По данным экзитполов, на выборах в Европарламент в Германии одержал победу оппозиционный консервативный блок. Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС) в ходе голосования в воскресенье, 9 июня, набрали 29,5% голосов, сообщает социологическая служба Infratest Dimap после закрытия избирательных участков вечером в воскресенье, 9 июня.

Второе место — у правопопулистской «Альтернативы для Германии» (АдГ), которая получила, согласно данным экзитполов, 16,5%. Крупнейшая партия правящей в ФРГ коалиции — Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) — набрала 14%. Ее партнер по коалиции «Союз-90″/»зеленые» получил 12% голосов, третья правящая партия — Свободная демократическая партия — 5%. За Союз Сары Вагенкнехт (ССВ) проголосовали 5,5% избирателей, за Левую партию — 2,8%.

По предварительным данным, явка на выборы составила 64%, что выше результата предыдущих выборов в 2019 году (61,4%). (DW)