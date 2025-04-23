Сотрудница Русского дома в областном центре Кыргызстана, городе Ош, Наталья Секерина задержана сотрудниками спецслужбы республики по подозрению в вербовке наемников. Об этом сообщили ТАСС в киргизском Верховном суде.

«Постановлением Первомайского районного суда города Бишкек ходатайство следователя по ОВД Главного следственного управления ГКНБ (Государственного комитета национальной безопасности — прим.) Кыргызской Республики о применении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемой — удовлетворить», — сказала представитель пресс-службы суда. По ее словам, в отношении Секериной избрана мера пресечения «в виде заключения под стражу на срок следствия, то есть до 17 июня 2025 года».

Подозреваемая, гражданство которой уточняется, была задержана в рамках расследования дела по статье Уголовного кодекса Киргизии о вербовке, финансировании, материальном обеспечении, обучении наемников с целью использования в вооруженных конфликтах других государств или насильственных действиях, направленных на свержение государственной власти или нарушение территориальной целостности, а также об использовании наемников в военных конфликтах или действиях.

По этому делу вместе с Секериной задержаны еще четыре человека, включая сотрудника пресс-службы мэрии Оша.