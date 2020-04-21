В квартире с врагом: в период карантина участились случаи бытового насилия

Самоизоляция по причине эпидемии коронавируса проходит у всех по- разному. Некоторые семьи она только сблизила, в других наоборот обнажила имевшиеся противоречия и обострила существовавшие конфликты. Не для всех дом оказался самым безопасным местом, и, как отмечают специалисты, в период длительной изоляции стали чаще фиксироваться случаи бытового насилия.

У жертв сейчас нет возможности хотя бы на время дистанцироваться от домашних тиранов, что делает их жизнь невыносимой. Стресс, вызванный непрерывным пребыванием в четырех стенах и финансовые сложности, способствуют тому, что вспышек агрессии становится больше. Такая ситуация имеет место и в Европе, и в Азии, и в Америке.

Исполнительный директор НПО «Надежное будущее» Кямаля Ашумова заявила #, что и в нашей стране за последнее время стало больше случаев бытового насилия. Это показал анализ звонков на детскую горячую линию.

Всего за последние три месяца работы детской горячей линии поступило 1300 звонков. В связи с пандемией специалисты данного сервиса решили проанализировать, по каким проблемам обращались чаще всего в период карантина. До 15 апреля 2020 года количество входящих звонков превысило 400. Много звонков поступило в связи с акцией по сдаче донорской крови в Национальный центр гематологии и трансфузиологии. Из-за карантина там стали испытывать нехватку крови для переливания пациентам.

Кроме того, были звонки от семей, проживающих в социально опасном положении, которые хотели и не могли зарегистрироваться, чтобы получить пособие, выделенное государством для безработных. Многие взрослые социально не защищены и появляются мысли о том, на что жить дальше, и это заставляло их обращаться на горячую линию.

«Стало много звонков по этому поводу и со стороны детей. Так, два несовершеннолетних, одному из которых 13, а другому 16 лет, рассказали сотрудникам горячей линии о проблемах в их семьях. У одного ребенка мать оставила семью и ушла из дома. О ней, – говорит эксперт, – нет никакой информации, и ребенок просит помощи в ее возвращении. Мы сейчас ведем работу с этой семьей. Второй случай: семья снимала квартиру, но так как родители лишились работы, они не могли за нее платить. Им пришлось съехать. Жить долго у родственников не получается, и они могут оказаться на улице»

Также, как уже говорилось выше, немало звонков было связано с ростом внутрисемейных конфликтов. Обратившимся была оказана соответствующая социально-психологическая, а также юридическая помощь.

По словам К.Ашумовой, сложности в этих семьях были и до карантина, но когда проблем стало больше, ситуация ухудшилась. Ссоры, обиды людей, вынужденных проводить друг с другом все время, нередко становятся толчком для бытового насилия.

Иногда конфликт происходит между взрослыми, иногда имеет место неправильное поведение родителей по отношению к своим детям. Дети становятся свидетелями и жертвами насилия.

Отметим, что помогать жертвам в условиях карантина сложнее, но, например, в Испании были даны инструкции сообщать в полицию о покупательницах, интересующихся «Масками 19». Это своеобразный сигнал SOS от тех, кто подвергается домашнему насилию.

По словам К.Ашумовой, что-то подобное можно были бы сделать и в нашей стране, а потом проанализировать, насколько эта мера оказалась эффективной.

«Не так давно наша сотрудница увидела в магазине супружескую пару, и жена явно находилась в состоянии стресса, была запугана. В открытую подойти к ней сотрудница не решилась, так как это могло только обострить ситуацию в ее семье и сделать ее положение еще хуже. Она передала женщине записку, где попросила обращаться на горячую линию в случае проблем в семье. Но та так и не обратилась, к сожалению. Мы так и не узнали, почему у нее был такой страх в глазах», – рассказала эксперт.

Многие боятся просить о помощи. Они задаются вопросами: что будет, если я пожалуюсь? куда я уйду? кто поможет растить моего ребенка? что подумают окружающие, если дело приобретет огласку?

Немало женщин предпочитают терпеть годами, травмируя себя и своих детей. Зачастую, дети, когда вырастают, винят родителей в том, что те не решились ни на какие действия. Они говорят: «это твоя жизнь, надо было менять ее к лучшему».

К.Ашумова отмечает, что для того чтобы женщины могли говорить о своих проблемах, должна быть пропаганда, просвещение. Они не должны бояться и у них должна быть уверенность в том, что их проблема будет не только выслушана, но и решена.

«Необходимо создавать, развивать, расширять не только в Баку, но и в регионах шелтеры и временные места проживания для женщин и мужчин, подвергшихся бытовому насилию. Пока этого не будет, говорить об эффективности предпринимаемых мер вряд ли будет возможно», –подчеркнула эксперт.

Наряду с этим, по ее словам, должно быть усовершенствование закона, обязательно нужно ввести процедуры по шелтерам и их деятельности, необходимо обозначить, для каких лиц будут предназначены данные сервисы. Это большая работа, которую надо проделать.

Сейчас в нашей стране как раз готовятся новые предложения для усовершенствования законодательства в сфере предотвращения бытового насилия и ведется работа по принятию «Национального плана действий по предотвращению и борьбе с бытовым насилием».