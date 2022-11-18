Власти аннексированного Крыма начали строить фортификационные сооружения, чтобы защитить полуостров от наступления Вооруженных сил Украины. При этом «основные меры безопасности» должны быть предприняты в Херсонской области, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«На территории Крыма, в том числе под моим контролем, проводятся фортификационные работы, направленные на гарантированное обеспечение безопасности крымчан», — сказал Аксенов на совещании с правительством республики.

Фортификационные сооружения — это окопы, траншеи, заграждения и прочие постройки, которые усиливают боеспособность войск. О том, что Россия начала восстанавливать старые и рыть новые окопы на севере Крыма перед отходом на левый берег Днепра и сдачей Херсона, на прошлой неделе сообщил аналитик OSINT Банджамин Питтет. Он опубликовал спутниковые снимки, на которых видны траншеи рядом с контрольно-пропускными пунктами «Джанкой» и «Чонгар» на границе с Херсонской областью, а также возле Армянска на северо-западе Крыма. «Они строят крепость», — отметил Питтет.

После ухода российских войск из Херсона их приоритетом в оккупированных частях Украины стала оборона, пишет британская разведка в своей последней сводке. Они готовят оборонительные рубежи в Херсонской области, 60% территории которой до сих пор находится под оккупацией России. В частности, военные оборудовали новые системы траншей у границы с Крымом. Некоторые из них располагаются на расстоянии до 60 км от текущей линии фронта. Британская разведка видит в этом подготовку России к дальнейшим крупным прорывам украинских войск. (moscowtimes.ru)