Так называемый «Верховный суд» во временно оккупированном Россией Крыму осудил троих фигурантов сфабрикованного дела о подрыве газопровода к 13-17 годам лишения свободы.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов.

Так, заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялу назначили наказание в виде 17 лет лишения свободы со штрафом 700 тыс. руб. и ограничением свободы 1,5 года.

Братьев Асана и Азиза Ахтемовых «суд» приговорил к 15 и 13 годам лишения свободы соответственно со штрафом 500 тыс. руб. и ограничением свободына год.

Как сообщал УНИАН, 23 августа 2021 года в оккупированном Крыму, в селе Перевальное, между Симферополем и Ялтой был поврежден газопровод.

3 и 4 сентября сотрудники ФСБ РФ по подозрению в совершении диверсии на газопроводе задержали первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла, братьев Азиза и Асана Ахтемових, а также Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

Позже Джелялу предъявили новые обвинения – в контрабанде взрывного устройства.

Никто из незаконно задержанных своей вины не признавал. Они заявляли, что дело сфабриковано, а к ним применялись пытки.