В разных городах временно оккупированного Крыма раздались взрывы 18 июля. «Бавовну» также слышали под Бердянском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

О мощном взрыве также сообщают в пгт Советское и соседних селах. При этом следы в небе не видели.

«Хлопок» также слышали в Нижнегорском районе (в сторону Изобильного) и со стороны Сиваша.

Тем временем в Коктебеле сообщали о пролете ракет. Местные жители писали, что от взрыва дрожали стекла и сработала сигнализация.

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