В ситуации с попаданием ракеты на территорию Польши изначально виноваты США и НАТО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал сообщение Белого дома о том, что конечная ответственность за инцидент лежит на России. «Американцы говорят в парадигме «если бы не было того-то, то и не было бы этого». Тогда есть смысл отмотать назад. И мы увидим первопричину всего — это НАТО и США во главе», — сказал Песков.

Накануне представитель Совета нацбезопасности при администрации президента США Эдриенн Уотсон заявила, что какими бы ни были выводы расследования причин происшествия, ответственность за него в конечном счете несет Россия, обстрелявшая Украину ракетами.

США согласились с предварительной оценкой президента Польши Анджея Дуды о том, что упавшая ракета принадлежала украинским силам ПВО, но подчеркнули «право Украины на самооборону».

Ранее Дуда сообщил, что падение снаряда на территорию Польши, в результате которого погибли два человека, было случайностью, а не преднамеренной атакой. По его данным, боеприпас сделали в России, однако доказательств, что его запустила Москва, не нашли. «Украина защищалась — это очевидно и понятно — также ракетами, задачей которых было сбивать российские ракеты. Вчерашнее столкновение — это, безусловно, ответственность российской стороны», — сказал Дуда.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский отверг предположения о принадлежности снаряда к ПВО страны и призывал допустить Киев к расследованию инцидента. (moscowtimes.ru)