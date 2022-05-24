Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что советник российского представительства при ООН в Женеве Борис Бондарев, выразивший несогласие со спецоперацией на Украине, «выступил против консолидированного мнения российского общества».

«Мы в Кремле незнакомы с этим письмом. Если он был сотрудником министерства иностранных дел, это, наверное, вопрос к МИД. Здесь, наверное, можно сказать только, что господин Бондарев больше не с нами, скорее, он против нас», — сказал он.

Отвечая на уточняющий вопрос, что значит «против нас», Песков заявил, что Бондарев осуждает действия российского руководства, которые поддерживаются «практически всем населением нашей страны».

«Значит, этот господин выступил против общего консолидированного мнения нашей страны», — подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, что Борис Бондарев уволился из представительства России при отделении ООН и других международных организаций в Женеве в знак протеста против т.н. специальной военной операции России на Украине. В письме дипломат заявил, что военная операция, направлена не только против Украины, но и против Запада, и является «не только преступлением против украинского народа, но и, возможно, самым серьезным преступлением против народа России».