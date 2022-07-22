Министр обороны РФ Сергей Шойгу действительно отправился в Турцию, где 22 июля готовится подписание соглашения по экспорту зерна с Украины. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы можем подтвердить, что министр обороны Шойгу отправился в Турцию. Можем подтвердить, что сегодня готовится подписание, но давайте дождемся, не будем пока забегать вперед», — сказал он в ответ на вопрос, действительно ли Шойгу прибыл в Турцию для подписания соглашения по зерну.

Представитель Кремля отказался раскрывать детали этого документа, так как соглашение еще не подписано.