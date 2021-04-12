В Кремле отвергли связь решения по Турции с визитом Зеленского

Приостановка авиасообщения с Турцией не связана с визитом президента Украины Владимира Зеленского в Анкару. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА «Новости».

«Нет», — ответил он на соответствующий вопрос.

Он подчеркнул, что решение было принято из-за тревожной ситуации с коронавирусом.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Россия приостановила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня.

По ее словам, такое решение принял оперативный штаб. Регулярное авиасообщение также будет ограничено двумя рейсами в неделю. Тем не менее, Голикова допустила, что перелеты возобновятся, если ситуация с коронавирусом в стране улучшится. Кроме того, туроператорам рекомендовали приостановить продажу путевок в Турцию.