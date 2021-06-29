Председатель комитета Палаты представителей по разведке Адам Шифф заявил в понедельник, что нанесенные Соединенными Штатами авиаудары удары в Ираке и Сирии были призваны защитить американских военнослужащих, сообщает Голос Америки.

«Основываясь на том, что я уже знал, считаю, что это было уместным и разумным применением силы, предназначенным для защиты [личного состава]. Комитет Палаты представителей по разведке внимательно изучит основания для этого удара, включая оценку того, действительно ли это действие сдержит или предотвратит дальнейшие атаки этих (проиранских) формирований с использованием БПЛА и других средств. Комитет запросил у Министерства обороны информацию об ударах», – говорится в заявлении Шиффа.

Напомним, что в воскресенье Соединенные Штаты нанесли авиаудары по объектам проиранских вооруженных группировок на территории Ирака и Сирии. По словам военного командования, удары были нанесены по складам с оружием и опорным пунктам в двух местах в Сирии и в одном в Ираке. Одна из группировок, против которых были направлены удары, сообщила о гибели четырех своих членов.