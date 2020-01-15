В конгрессе могут обязать Помпео дать показания по убийству Сулеймани

Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Эллиот Энгел пригрозил вызывать повесткой госсекретаря Майка Помпео для дачи показаний по решению администрации ликвидировать иранского генерала Касема Сулеймани.
На прошлой неделе представители администрации США, включая Помпео, провели в палате представителей и сенате закрытые брифинги, на которых попытались обосновать решение о ликвидации Сулеймани. Однако ответы не устроили демократов, которые обвиняли администрацию в том, что она поставила США на грань войны с Ираном, и решили провести дополнительные слушания, на которые пригласили госсекретаря. Однако тот отказался прийти, сославшись на то, что он будет находиться в это время с поездкой в Калифорнии.
«Если госсекретарь Помпео не собирается сотрудничать с комитетом, то мы будем очень серьезно рассматривать возможность принятия других мер в будущем, включая повестку», — заявил Энгел на заседании комитета.