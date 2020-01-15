В конгрессе могут обязать Помпео дать показания по убийству Сулеймани

На прошлой неделе представители администрации США, включая Помпео, провели в палате представителей и сенате закрытые брифинги, на которых попытались обосновать решение о ликвидации Сулеймани. Однако ответы не устроили демократов, которые обвиняли администрацию в том, что она поставила США на грань войны с Ираном, и решили провести дополнительные слушания, на которые пригласили госсекретаря. Однако тот отказался прийти, сославшись на то, что он будет находиться в это время с поездкой в Калифорнии.

«Если госсекретарь Помпео не собирается сотрудничать с комитетом, то мы будем очень серьезно рассматривать возможность принятия других мер в будущем, включая повестку», — заявил Энгел на заседании комитета. Вызов представителя администрации в конгресс повесткой является более строгой мерой, чем обычное приглашение, однако по факту не имеет каких-либо практических последствий в случае неисполнения. В частности, во время расследования в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа члены администрации в полном составе отказались давать показания в палате представителей несмотря на многочисленные повестки.(РИА Новости)