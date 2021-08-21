Скандально известная конгрессвумен Марджори Тейлор Грин предложила конгрессу объявить три импичмента президенту США Джо Байдену, в том числе за Афганистан, передает АПА со ссылкой на РИА Новости.

Республиканка из штата Джорджия сообщила, что внесла на рассмотрение конгресса проекты резолюций об отстранении Байдена от власти за то, что тот якобы оставил 10 тысяч американцев под властью афганского движения «Талибан».

Она также утверждает, что президент нарушил иммиграционное законодательство, допустив кризис на южной границе США, и присвоил себе законодательные полномочия вопреки позиции верховного суда, продлив мораторий на выселение арендаторов жилья.

«За семь коротких месяцев президентства Джо Байдена Америка утратила уважение всего мира. Доказательства очевидны, а его действия настолько вопиющи, что ему необходимо объявить импичмент», — говорится в заявлении конгрессвумен.

Ее инициатива имеет мало шансов на успех в конгрессе, где обе палаты контролируют соратники Байдена по Демократической партии.

Грин не раз эпатировала публику, продвигая всевозможные конспирологические теории, ставя под сомнение опасность коронавируса и выступая против противоэпидемических мер, за что ее неоднократно блокировал Twitter. Масочный режим она однажды сравнила с ужасами холокоста, но потом взяла свои слова обратно и извинилась