В Демократической Республике Конго началось извержение вулкана Ньирагонго, который находится на приграничной с Руандой территории, передает руандийская вещательная компания RBA со ссылкой на очевидцев.

Извержение видно из города Рубаву, недалеко от границы с ДРК. Как сообщает агентство Франс Пресс, вспышки света из кратера вулкана также заметны из конголезского города Гома.