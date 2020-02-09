В Колумбии повстанцы угрожают устроить вооруженную акцию

Повстанцы колумбийской Армии национального освобождения (АНО) планируют «вооруженную забастовку», которая начнется 14 февраля и продлится три дня, сообщает агентство Efe.
Агентство сообщает, что повстанцы распространили в регионе Кататумбо на границе с Венесуэлой листовки с соответствующими заявлениями. Подлинность листовок, однако, не была подтверждена властями.
В ходе подобных акций повстанцы обычно блокируют движение на дорогах и угрожают нападением всем, кто пытается перемещаться по дорогам в этот период.
| 2020-02-09T12:13:17+00:00 9 февраля 2020, 17:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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