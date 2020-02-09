В Колумбии повстанцы угрожают устроить вооруженную акцию

Агентство сообщает, что повстанцы распространили в регионе Кататумбо на границе с Венесуэлой листовки с соответствующими заявлениями. Подлинность листовок, однако, не была подтверждена властями.

В ходе подобных акций повстанцы обычно блокируют движение на дорогах и угрожают нападением всем, кто пытается перемещаться по дорогам в этот период.