Власти КНДР за прошедшие сутки выявили 167 650 человек с симптомами лихорадки, общее число таких случаев с конца апреля на фоне распространения коронавируса составило более 2,81 млн.

Как передает ТАСС, об этом в понедельник сообщило агентство Yonhap, ссылаясь на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Из общего числа больных лихорадкой поправились 2,33 млн жителей (82,9%), 479 тыс. проходят лечение. За прошедшие сутки умер один человек, общее число летальных исходов составляет 68. Как считают в Сеуле, в число «заболевших лихорадкой» входят не только инфицированные коронавирусом. Власти КНДР, предположительно, ведут статистику лиц с симптомами лихорадки из-за ограниченных возможностей массового тестирования и точного выявления COVID-19.