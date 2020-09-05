В КНДР чиновников накажут за «формализм» при подготовке к тайфуну

Чиновники в северокорейской провинции Канвондо и городе Вонсан не выполнили должным образом указание Трудовой партии о подготовке к тайфуну, что привело к «крупному инциденту с десятками пострадавших», провинившихся решено наказать, сообщил официальный печатный орган Трудовой партии КНДР (ТПК) газета «Нодон Синмун».

Как пишет издание, на 17-м расширенном заседании политбюро ЦК ТПК была отмечена важность «тщательно предотвратить появление человеческих жертв и ущерба здоровью людей» от тайфуна «номер 9», как в КНДР обозначили тайфун «Майсак». Однако в городе Вонсан и провинции Канвондо работники не восприняли ответственно указания партии.

«Из-за своих формализма и безответственности они не выявили сразу все опасные здания и не предупредили их жителей, что привело к крупному инциденту с десятками пострадавших», — сообщает издание.