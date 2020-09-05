В КНДР чиновников накажут за «формализм» при подготовке к тайфуну

Чиновники в северокорейской провинции Канвондо и городе Вонсан не выполнили должным образом указание Трудовой партии о подготовке к тайфуну, что привело к «крупному инциденту с десятками пострадавших», провинившихся решено наказать, сообщил официальный печатный орган Трудовой партии КНДР (ТПК) газета «Нодон Синмун».
Как пишет издание, на 17-м расширенном заседании политбюро ЦК ТПК была отмечена важность «тщательно предотвратить появление человеческих жертв и ущерба здоровью людей» от тайфуна «номер 9», как в КНДР обозначили тайфун «Майсак». Однако в городе Вонсан и провинции Канвондо работники не восприняли ответственно указания партии.
«Из-за своих формализма и безответственности они не выявили сразу все опасные здания и не предупредили их жителей, что привело к крупному инциденту с десятками пострадавших», — сообщает издание.
В связи с этим 3 сентября состоялось заседание зампредов ЦК ТПК, глав организаций и работников отдела пропаганды, чтобы определить, как «преподать урок» чиновникам. Сотрудники из каждого уезда, города и провинции в регионах Вонсан и Канвондо приняли участие по видеоконференции.
«В результате было принято решение строго наказать ответственных в партийных, административных учреждениях и учреждениях, отвечающих за безопасность города Вонсан с применением юридических, административных мер и партийных рычагов», — указывает газета.
Ранее сообщалось, что проливные дожди из-за тайфуна «Майсак» вызвали наводнения и нанесли материальный ущерб в восточных районах КНДР, в частности, в районе крупного города Вонсан. Девятый в этом сезоне тайфун достиг провинции Канвондо и Хамгён-Пукто 3 сентября. В течение трех часов в районе Вонсана выпало 132 миллиметра осадков. Телевидение КНДР в прямом эфире продемонстрировало затопленные улицы города и площадь, которая используется для торжественных мероприятий (ria.ru)