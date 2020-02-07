В Клиническом медцентре в Баку на карантине пока остаются три человека

В отделении инфекционных заболеваний Клинического медицинского центра на карантине находятся три человека.

Об этом говорится в совместном сообщении пресс-служб минздрава и Госагентства по обязательному медицинскому страхованию, сообщает в пятницу Trend.

Согласно информации, серьезных проблем со здоровьем у них не выявлено, они находятся под врачебным контролем.

«Эти люди были в тех городах Китая, где коронавирус не зафиксирован, и не имели контактов с инфицированными. Те, кто прибыл из регионов Китая, где вирус зафиксирован, находятся в специально выделенном медицинском учреждении. По информации этого медучреждения, никаких проблем со здоровьем у них тоже не выявлено. По окончании карантина они будут выписаны», — говорится в сообщении.