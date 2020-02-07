В Клиническом медцентре в Баку на карантине пока остаются три человека

В отделении инфекционных заболеваний Клинического медицинского центра на карантине находятся три человека.

Об этом говорится в совместном сообщении пресс-служб минздрава и Госагентства по обязательному медицинскому страхованию, сообщает в пятницу Trend.

Согласно информации, серьезных проблем со здоровьем у них не выявлено, они находятся под врачебным контролем.

«Эти люди были в тех городах Китая, где коронавирус не зафиксирован, и не имели контактов с инфицированными. Те, кто прибыл из регионов Китая, где вирус зафиксирован, находятся в специально выделенном медицинском учреждении. По информации этого медучреждения, никаких проблем со здоровьем у них тоже не выявлено. По окончании карантина они будут выписаны», — говорится в сообщении.

| 2020-02-07T10:19:57+00:00 7 февраля 2020, 12:37|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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