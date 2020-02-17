В Клиническом медцентре в Баку на карантине находятся 2 человека

По состоянию на 17 февраля, в отделении инфекционных болезней Клинического медцентра находятся два человека, говорится в совместном сообщении минздрава и Госагентства по обязательному медицинскому страхованию.

Это учащиеся в китайском Чаньчуне и Ухане два гражданина Азербайджана 1994 и 1992 годов рождения, которые 1 февраля прилетели рейсом в Анкару из Уханя, и были помещены там на карантин. Взятые во время карантина в Турции анализы были негативными, то есть, в их самочувствии никаких проблем не выявлено. По окончанию карантина во время возвращения в Баку их температура была немного высокой, поэтому они были помещены на карантин в отделение инфекционных болезней Клинического медцентра.

Как сообщили сегодня минздраву из отделения медцентра, температура тела обоих лиц в норме, серьезных проблем в самочувствии нет. Врачебные наблюдения продолжаются.

В медучреждении, специально выделенном для приехавших из мест, где была вспышка коронавируса, остается один человек, сообщили в минздраве. Его карантин закончится 18 февраля, самочувствие у него нормальное, никаких жалоб нет.(trend)