Бывшая глава министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что войска стран Запада уже находятся на территории Украины. Ее слова приводит ТАСС.

«Эти войска уже там. Канцлер Германии Олаф Шольц признал это, когда говорил, что, если мы пошлем ракеты, нам придется послать немецкие войска, как сделали это британцы. Это уже признано. Это общеизвестный секрет. Это не государственная тайна», — сообщила Кнайсль.

По ее словам, Вооруженные силы Британии занимаются тренировкой украинского спецназа.