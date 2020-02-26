В Клинический медцентр помещены 7 человек с подозрением на коронавирус

В отделение инфекционных заболеваний Клинического медицинского центра №1 размещены семь человек с подозрением на коронавирус, которые сейчас находятся под наблюдением врачей.

Cовместную информацию в связи с этим распространили Министерство здравоохранения и Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана.

Отмечается, что среди госпитализированных двое — граждане Азербайджана, остальные – Ирана. Состояние шести из них нормальное, никаких проблем со здоровьем не обнаружено. У одного госпитализированного температура тела незначительно выше нормы. Наблюдения врачей продолжаются.

«Как уже сообщалось ранее, прибывшие с территорий Ирана, где был зафиксирован коронавирус, отправлены в Джалилабадскую центральную районную больницу на обследование. Как сообщили в больнице, у двоих госпитализированных, находящихся под наблюдением врачей, температура тела немного превышает норму. Серьезных проблем со здоровьем не обнаружено. Большинство госпитализированных – это вернувшиеся из паломничества из Ирана. Просим граждан страны относиться к данному вопросу с вниманием, не верить ложной информации, распространяемой посредством соцсетей с целью создания искусственного ажиотажа. Также просьба к СМИ не использовать в заголовках выражения, которые могут вызвать путаницу», — говорится в информации.