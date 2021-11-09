Власти города Хэйхэ китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян на фоне крупной вспышки коронавирусной инфекции обещают вознаграждение в размере 100 тысяч юаней (15,6 тысячи долларов) тем, кто поможет в эпидемиологическом расследовании и отслеживании источника вспышки.

В сообщении отдела пропаганды народного правительства Хэйхэ в соцсети WeChat сообщается, что «для скорейшего выявления источника нынешней вспышки коронавирусной инфекции и цепи передачи, необходимо вести народную войну в области профилактики и борьбы с заболеванием».

Власти города призывают оперативно сообщать в полицию, если гражданин имеет какие-либо сведения о случаях незаконного пересечения границы, контрабанды, незаконной охоты и трансграничной рыбной ловли. Лица, которые в период с 1 октября 2021 года приобрели импортные товары через интернет, в частности замороженные продукты, должны немедленно продезинфицировать упаковку и сами товары, после чего отправить их в местный центр по контролю и профилактике заболеваний для проверки на наличие вируса.