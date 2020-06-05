В Китае за сутки выявили всего пять случаев COVID-19

Китай за минувшие сутки зарегистрировал пять новых случаев заражения коронавирусом, а также выявил 3 бессимптомных носителей, выздоровели восемь пациентов, летальных исходов нет, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Как передает РИА Новости, все новые случаи были ввозными, четыре – в Шанхае и один — в провинции Сычуань.