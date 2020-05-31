В Китае за сутки выявили два случая заражения коронавирусом

Власти Китая зафиксировали за минувшие сутки два новых случая инфицирования коронавирусом, а также еще выявили еще трех носителей, у которых заболевание протекает в бессимптомной форме. Согласно опубликованному в воскресенье заявлению Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, ни один человек не умер за последние 24 часа, два пациента выздоровели и выписаны из медучреждений.

Все новые случаи заражения — ввозные — зафиксированы в восточной провинции Шаньдун. Общее число импортированных случаев в Китае достигло 1 740, из них 1 692 человека выздоровели, 48 проходят лечение. Ни один инфицированный, прибывший в КНР из-за рубежа, не умер.

По данным на полночь 31 мая, общее число подтвержденных случаев заражения в КНР достигло 83 001, умерли 4 634 человека, 78 304 вылечились и выписаны из медучреждений. В настоящее время 63 пациента в КНР по-прежнему проходят лечение от вызванного коронавирусом заболевания, состояние трех из них оценивается как тяжелое.(ТАСС)