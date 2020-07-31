В Китае выявили еще 138 новых случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в Китае зафиксировали 138 новых инфицированных COVID-19, сообщил Госкомздрав КНР.

Как уточняется, у 127 заболевших коронавирус проявлялся в активной форме и у 11 он протекал бессимптомно. Притом 123 активных случая зафиксированы внутри страны: в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (112), в провинции Ляонин (11), остальные случаи были ввозными.

Сутками ранее в стране обнаружили 126 новых людей с COVID-19. Всего с декабря 2019 года в Китае было 84,2 тыс. зараженных, 4,6 тыс. смертей.

Тем временем в мире уже свыше 17,2 млн заболевших, 671 тыс. летальных случаев и 10 млн выздоровевших.