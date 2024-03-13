Глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель озвучил на переговорах в США с главой Госдепартамента Энтони Блинкеном новый суммарный объем помощи, которую ЕС обязался предоставить Украине, — €138 млрд.

«Верховный представитель ЕС напомнил об обязательствах Евросоюза по долгосрочной помощи Украине в размере €138 млрд, а также о том, что еще больше будет выделено в будущем, и проинформировал о пути Украины по вступлению в ЕС», — говорится в сообщении пресс-службы Борреля по итогам переговоров.

На этом фоне глава евродипломатии также выразил надежду на выделение Вашингтоном новых средств для Киева.