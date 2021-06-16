Президент США Джо Байден в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным попытается подтолкнуть Россию к разрыву отношений с Китаем, однако ему нечего предложить взамен, считают китайские эксперты.

Саммит Россия-США состоится 16 июня на женевской вилле Ла Гранж. Это станет первым российско-американским саммитом с момента переговоров Путина с предшественником Байдена республиканцем Дональдом Трампом в Хельсинки в 2018 году.