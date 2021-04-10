В Китае планируют к 2023 году ежегодно производить до 5 млрд доз вакцин

Китайские фармацевтические компании к началу 2023 года планируют нарастить ежегодный объем производства вакцин от COVID-19 до 5 млрд доз, сообщает Центральное телевидение Китая.

К концу 2021 года почти 70% населения Китая — около 1 млрд человек — пройдет вакцинацию. Далее Пекин получит возможность увеличить экспорт этих препаратов за границу.

Сегодня в КНР разработано 5 вакцин от коронавируса. Три инактивированных, аденовирусная и рекомбинантная белковая.  Параллельно идут клинические испытания новейших препаратов, которые, по утверждению китайских фармацевтов, «будут обладать усиленными свойствами».

| 2021-04-10T13:09:30+04:00 10 апреля 2021, 14:45|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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