В министерстве иностранных дел Китая назвали заявление директора ФБР о том, что коронавирус, скорее всего, был спровоцирован утечкой из китайской лаборатории, политической манипуляцией. Об этом сказала представительница МИД Китая Мао Нин на пресс-конференции 1 марта, сообщает сайт ведомства.

Она заявила, что Китай всегда поддерживает и участвует в научно обоснованном глобальном отслеживании происхождения коронавируса.

Мао Нин подчеркнула, что совместная миссия Всемирной организации здравоохранения и Китая после поездок в лабораторию в Ухане пришла к выводу, что лабораторное происхождение пандемии крайне маловероятно.

«В настоящее время все больше и больше подсказок от международного научного сообщества указывают на происхождение вируса от источников по всему миру. Многие задавали вопросы и беспокоились о военных биобазах США в Форт-Детрик и по всему миру», – заявила Мао Нин.

Она подчеркнула, что Китай «решительно выступает против политических манипуляций» в вопросе отслеживания происхождения вируса.

«Учитывая послужной список разведывательного сообщества США по выдумыванию историй, их выводы мало заслуживают доверия. США не удастся дискредитировать Китай», – заявила представительница МИД Китая.

Она призвала США уважать науку и факты и прекратить политизировать вопрос происхождения коронавируса.

Директор Федерального бюро расследований Кристофер Рей заявил 28 февраля, что к пандемии в 2020 году, вероятно, привела утечка вируса COVID-19 из лаборатории в китайском городе Ухань. (gordonua.com)