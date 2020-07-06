В Китае может вспыхнуть бубонная чума

Во вспышках бубонной чумы в Монголии и Китае нет ничего удивительного, так как эти регионы являются тысячелетними природными очагами инфекции. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразил специалист по особо опасным болезням, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

По его словам, в данных странах есть специальные службы для предотвращения эпидемии. Жемчугов отметил, что вспышки на данных территориях бывают довольно часто. Так, осенью вспышка регистрировалась в КНР, несколько лет назад бубонная чума наблюдалась на Алтае. Врач уточнил, что в ближайшее время в Китае объявят «реальный карантин с войсками» в связи с тем, что бубонная чума является инфекцией первой группы опасности.